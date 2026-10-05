सोनाली बेंद्रे की मराठी फिल्म 'सोहला' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 01:20 pm Oct 05, 202601:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अब मराठी सिनेमा में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। उनकी पहली मराठी फिल्म 'सोहला' का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो एक 13 वर्षीय लड़के के इर्द-गिर्द बुनी गई है। अभिनेत्री द्वारा प्रस्तुत और उनके पति गोल्डी बहल द्वारा निर्मित, इस फिल्म का निर्माण सचिन श्रीवास्तव, रत्ना श्रीवास्तव और कविता बागबान ने रोज ऑडियो विजुअल्स और कैरियन फिल्म्स के सहयोग से किया है। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी सैकत बागबान ने उठाई है।