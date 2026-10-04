सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन से शोक में डूबा साउथ, चिरंजीवी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

जूनियर एनटीआर ने उन्हें समय से आगे सोचने वाला दूरदर्शी बताते हुए कहा कि उनकी फिल्में आज भी उतनी ही नई लगती हैं।

विष्णु मांचू ने भावुक होते हुए लिखा कि सिंगीथम गॉरू के सिनेमा ने ही उन्हें फिल्मों के जादू से प्यार करना सिखाया। वो एक निडर और प्रयोगधर्मी निर्देशक थे, जिनकी हर फिल्म एक पाठ्यपुस्तक की तरह है। उनके जाने से सिनेमा का बड़ा सितारा खो गया है, लेकिन उनका काम हमेशा नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।