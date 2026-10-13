सिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में आई गंभीर चोट, खुद तस्वीर साझा कर दी जानकारी

अभिनेता ने पैर में मेडिकल बूट पहन रखा है और तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन दिया, 'मैंने 'ब्रेक ए लेग' को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया।'

साथ में अस्पताल वाला एक इमोजी भी जोड़ा।

हाल ही में, अभिनेता और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं।

इससे पहले दोनों ने पिछले साल 15 जुलाई को अपनी बेटी सारायाह का स्वागत किया था।