श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने किराए पर दी संपत्ति

श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने किराए पर दिया अपार्टमेंट, हर महीने मिलेगी इतनी रकम

लेखन ज्योति सिंह 05:19 pm Oct 07, 202605:19 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और उनके पिता शक्ति कपूर ने मुंबई में अपना आलीशान अपार्टमेंट किराए पर दिया है। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, उनकी यह संपत्ति मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित है, जिसका कारपोरेट क्षेत्र लगभग 1,050 वर्ग फुट है। यह साैदा 3 साल के लिए हुआ है, जिसमें निर्दिष्ट है कि परिसर का इस्तेमाल सिर्फ आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अपार्टमेंट को 2.5 लाख रुपये प्रति माह के किराए पर दिया गया है।