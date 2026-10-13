बेटे की तकलीफ देख टूट गई थीं शेखर सुमन की पत्नी

शेखर सुमन की पत्नी बेटे को नहीं देख पाई थीं तड़पता, डॉक्टरों से की ये गुजारिश

लेखन अंशिका शुक्ला 01:28 pm Oct 13, 202601:28 pm

क्या है खबर?

शेखर सुमन ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद किया, जब उन्होंने अपने 11 साल के बेटे आयुष को खो दिया था। द लल्लनटॉप से बातचीत में शेखर ने बताया कि बेटे की बीमारी का पता चलने के दौरान उन्हें काम मिलने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि एक वक्त ऐसा आया, जब उनकी पत्नी ने डॉक्टरों से बेटे को जाने देने की गुहार लगाई थी।