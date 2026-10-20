टाइगर श्रॉफ गोलीकांड पर शरद केलकर ने तोड़ी चुप्पी

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले शरद केलकर, मुंबई पुलिस को लेकर जताया भरोसा

लेखन अंशिका शुक्ला 04:32 pm Oct 20, 202604:32 pm

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मुंबई में एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकलते समय टाइगर पर गोलियां चलाई गई थीं। हालांकि, अभिनेता सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके दाहिने हाथ पर बारूद से जलने के निशान आए। अब अभिनेता शरद केलकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए देश में 'अराजकता' का जिक्र किया। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि मुंबई पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर सच्चाई सामने लाएगी।