टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले शरद केलकर, मुंबई पुलिस को लेकर जताया भरोसा
क्या है खबर?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मुंबई में एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकलते समय टाइगर पर गोलियां चलाई गई थीं। हालांकि, अभिनेता सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके दाहिने हाथ पर बारूद से जलने के निशान आए। अब अभिनेता शरद केलकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए देश में 'अराजकता' का जिक्र किया। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि मुंबई पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर सच्चाई सामने लाएगी।
बातचीत
शरद ने की थी जैकी श्रॉफ से बात
शरद ने कहा, "यह सिर्फ बॉलीवुड या किसी मशहूर व्यक्ति की बात नहीं है। देश में इस तरह की अराजकता कभी नहीं होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला है और सभी को पकड़ लिया गया है। कल मेरी जैकी श्रॉफ से भी बात हुई, मैंने उन्हें मैसेज भेजा था। तो सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन हां, जो हुआ वह गलत था।"
समर्थन
सितारों ने किया टाइगर का समर्थन
शरद ने आगे कहा, "मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। उन्होंने दोषियों को पकड़ लिया है और वे इस मामले की तह तक जाएंगे।"
शरद के साथ-साथ विद्युत जामवाल, राम गोपाल वर्मा, फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया और अन्य हस्तियों ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना के बाद टाइगर से मुलाकात की थी। इसके फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे।