नाना पाटेकर को खोने का गम नहीं सह पाए शाम कौशल

नाना पाटेकर के निधन से बिखरे विक्की कौशल के पिता शाम कौशल, रुके नहीं आंसू

लेखन अंशिका शुक्ला 06:30 pm Oct 09, 202606:30 pm

क्या है खबर?

अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके यूं अचानक चले जाने से उनके करीबी दोस्त और स्टंट निर्देशक शाम कौशल भी बेहद दुखी हैं। हाल ही में न्यूज18 को दिए एक इंटरव्यू में शाम ने नाना को याद किया और उनकी दोस्ती से जुड़े कई भावुक पल साझा किए। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे दोनों हर मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते थे।