संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' वाले अपने बयान पर लिया यू-टर्न, जानिए क्या कहा

अभिनेता ने लिखा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा इरादा कभी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपमानित या अनादर करना नहीं था। मेरी टिप्पणियां एक पूर्व-निर्धारित बातचीत के संदर्भ में थीं, जिसका उद्देश्य हल्का-फुल्का और हास्यपूर्ण माहौल बनाना था। उनके पीछे की भावना 'मुन्नाभाई' जैसी फिल्मों में दिखाई देने वाले हास्य और व्यंग्य के समान थी, विशेष रूप से 'गांधीगिरी' की अवधारणा, जिसका उद्देश्य प्रेम, आत्मीयता, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था।'