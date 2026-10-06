संजय दत्त ने अपने बयान पर फिर स्पष्टीकरण दिया

'भारत में शांति नहीं' बयान पर संजय दत्त ने फिर दी सफाई, जारी किया वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 11:06 am Oct 06, 202611:06 am

क्या है खबर?

शेखर सुमन के शो 'शेखर टुनाइट' में शामिल हुए संजय दत्त अपने बयान "अब भारत में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती" को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी पूर्व-निर्धारित बातचीत के संदर्भ में थी, जिसका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। अब अभिनेता ने एक वीडियो के जरिए हाथ जोड़कर स्पष्ट किया कि वह तय स्क्रिप्ट के मुताबिक परफॉर्म कर रहे थे।