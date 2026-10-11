पैपराजी पर फिर भड़के सलमान खान

'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने फिर पैपराजी को लगाई फटकार, दी सख्त चेतावनी

लेखन अंशिका शुक्ला 10:35 am Oct 11, 202610:35 am

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान ने एक बार फिर पैपराजी को आड़े हाथ लिया और इस बार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली, जो अभिनेत्रियों की मर्जी के बिना पीछे से उनकी तस्वीरें खींचते हैं। 'बिग बॉस 20' में सलमान ने ये बात तब कही, जब नेहा धूपिया ने इस चलन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नेहा ने बताया कि सलमान की पिछली चेतावनी के बावजूद कुछ फोटोग्राफर अब भी ऐसा कर रहे हैं।