सलमान खान के नाम पर होगा इमारत का नाम

सलमान खान के नाम पर रखा जाएगा ऊंची इमारत का नाम?

लेखन ज्योति सिंह 11:36 am Oct 07, 202611:36 am

क्या है खबर?

सलमान खान के नाम पर एक ऊंची इमारत का नाम रखे जाने की खबर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में एक नई ऊंची इमारत बन रही है। इस इमारत को अभिनेता के नाम पर 'सलमान खान टावर्स' नाम दिया जा सकता है। इस बात का आधिकारिक ऐलान गुरुवार को किया जा सकता है। खबरों के अनुसार, यह इमारत करीब एक टाउनशिप की तरह होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर यह एक सैटेलाइट टाउन जैसा दिखेगा।