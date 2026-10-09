सलमान खान ने लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल, अब फैंस से सीधे जुड़ेंगे अभिनेता

अभिनेता ने यूट्यूब चैनल का ऐलान करते हुए लिखा, 'शुरू से शुरू करते हैं...मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल। A से Z तक सब यहां मिलेगा।'

इसमें वह मजेदार अंदाज में A से Z तक सुना रहे हैं।

उनके चैनल के बायो में 'फिल्म अभिनेता। कलाकार। चित्रकार। मानवतावादी। यह मेरा आधिकारिक चैनल है' लिखा हुआ है। साथ में उनके 10 शॉर्ट वीडियो भी मौजूद हैं।

फिलहाल, सलमान के फैंस चैनल पर उनके पहले आधिकारिक व्लॉग या वीडियो का इंतजार कर रहे हैं।