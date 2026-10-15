सलमान खान आखिर क्यों अपनी बायोपिक नहीं चाहते? करण जौहर के शो में खोला राज

सलमान ने इसके बाद कहा कि अगर उनकी जिंदगी पर कोई एक्शन से भरपूर प्रेम कहानी बनानी हो, तो कबीर खान सबसे उपयुक्त रहेंगे।

आखिरी में उन्होंने कहा, "लेकिन मेरे जीवन पर कभी कोई बायोपिक नहीं बनेगी। मेरा जीवन मेरे साथ ही कब्र में चला जाएगा।"

सलमान की आने वाली फिल्म की बात करें, तो वह 'मातृभूमि' और एक्शन थ्रिलर 'मॉन्स्टर' में नजर आएंगे। फिलहाल वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट कर रहे हैं।