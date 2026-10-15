सलमान खान आखिर क्यों अपनी बायोपिक नहीं चाहते? करण जौहर के शो में खोला राज
क्या है खबर?
करण जौहर के होस्ट किए जाने वाले शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 में सलमान खान पहले गेस्ट के तौर पर नजर आए। इस दौरान करिश्मा ने उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि अगर कभी सलमान की बायोपिक बनती है, तो वह उसे निर्देशित करने के लिए किसे चुनेंगे। इस मजेदार सवाल का सलमान ने दिलचस्प जवाब दिया, जिससे करण और करिश्मा भी हैरान रह गए।
जवाब
कौन बना सकता है सलमान की बायोपिक?
सलमान ने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप मेरी जिंदगी पर कोई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो डेविड धवन सही रहेंगे। अगर आप एक पारंपरिक दुखद प्रेम कहानी बनाना चाहते हैं, तो संजय लीला भंसाली बेहतर होंगे और अगर आप एक के बाद एक कई खूबसूरत प्रेम कहानियां दिखाना चाहते हैं, तो सूरज बड़जात्या सही विकल्प होंगे।"
खुलासा
सलमान नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन पर बने कोई बायोपिक
सलमान ने इसके बाद कहा कि अगर उनकी जिंदगी पर कोई एक्शन से भरपूर प्रेम कहानी बनानी हो, तो कबीर खान सबसे उपयुक्त रहेंगे।
आखिरी में उन्होंने कहा, "लेकिन मेरे जीवन पर कभी कोई बायोपिक नहीं बनेगी। मेरा जीवन मेरे साथ ही कब्र में चला जाएगा।"
सलमान की आने वाली फिल्म की बात करें, तो वह 'मातृभूमि' और एक्शन थ्रिलर 'मॉन्स्टर' में नजर आएंगे। फिलहाल वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट कर रहे हैं।