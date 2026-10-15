सलमान खान का खुलासा- सिर से पैर तक सब खराब हुआ, हर्निया समेत झेलीं कई बीमारियां

सलमान ने बताया कि फैंस अपने बच्चों को उनकी फिटनेस का उदाहरण देते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे उस समय फिटनेस ढीली नहीं छोड़नी चाहिए थी। शरीर की चुनौतियां जो भी हों, मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि कई लोग मुझसे प्रेरित होते हैं। जो लोग मेरे साथ बड़े हुए हैं, अब उनके बच्चे हैं। वे 60 की उम्र में मुझे देखकर अपने पिता से कहते हैं, अगर ये ऐसे दिख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं?"