सलमान खान का खुलासा- सिर से पैर तक सब खराब हुआ, हर्निया समेत झेलीं कई बीमारियां
क्या है खबर?
अभिनेता सलमान खान ने हाल के वर्षों में अपनी फिटनेस को प्रभावित करने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और चोटों पर खुलकर बात की है। उन्होंने 'कॉफी विद करण 9' के पहले एपिसोड में स्वीकार किया कि उन्हें लगा कि उन्होंने उन प्रशंसकों को निराश किया है, जो दशकों से उनकी बेहतरीन बॉडी के कायल रहे हैं। अभिनेता ने ये भी बताया कि उन्होंने हाल ही में 'बिग बॉस' के एक एपिसोड के दौरान शर्ट उतारने का फैसला क्यों किया था।
हैरानी
61 की उम्र में सलमान की बॉडी देख हैरान हुए करण
शो के दौरान होस्ट करण जौहर ने 'बिग बॉस' की एक क्लिप दिखाई, जिसमें सलमान शर्ट उतारते नजर आ रहे हैं।
61 वर्ष की उम्र में ऐसी फिटनेस देखकर करण ने जब इसका राज पूछा तो सलमान ने कहा, "ये कड़ी मेहनत और त्याग का नतीजा है। मैंने अच्छी आदतों को बढ़ाया और बुरी आदतों को घटाया।"
अभिनेता ने स्पष्ट किया कि कई शारीरिक चोटों और बीमारियों से उबरने के बाद वह अपनी पुरानी फिटनेस वापस हासिल करना चाहते थे।
फिटनेस
चोटों के बाद खराब फिटनेस पर बोले सलमान
सलमान ने कहा कि उनके जो प्रशंसक सालों से उन्हें शर्टलेस अवतार में देखते आए हैं, उनके प्रति ये अन्याय होता।'
अभिनेता ने स्वीकार किया कि चोटों और बीमारियों की वजह से उनके जीवन में एक कठिन दौर आया था।
सलमान के मुताबिक, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अपने प्रशंसकों के सामने ऐसी स्थिति में आना उनके साथ गलत होता, क्योंकि वे हमेशा से उनके बेहतरीन फिटनेस सफर से जुड़े रहे हैं।
स्वास्थ्य समस्याएं
अपनी बीमारियों और चोटों के दर्द पर बोले सलमान
सलमान ने बीते वर्षों में झेली अपनी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का ब्योरा दिया, जिनकी शुरुआत 2016 की फिल्म 'सुल्तान' से हुई थी।
अभिनेता ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके घुटने, पीठ और कंधे में गंभीर चोटें आई थीं। इन शारीरिक चोटों के साथ-साथ उन्हें कई अन्य चिकित्सकीय जटिलताओं और स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ा था।
वो बोले, "मेरा सिर फूटा था, फिर हर्निया की समस्या हुई और भी कई दिक्कतें आईं।
जिम्मेदारी
फैंस के लिए फिटनेस बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी थी- सलमान
सलमान ने बताया, "मेरा कंधा खराब हो गया था और ये सब 'सुल्तान' से शुरू हुआ। घुटना, पीठ, फिर ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया और एन्यूरिज्म, लेकिन ये इस बात की सफाई नहीं है कि मैं तब कैसा दिख रहा था।"
इन तमाम स्वास्थ्य चुनौतियों और गंभीर बीमारियों के बावजूद अभिनेता ने स्वीकार किया कि हर उम्र के प्रशंसकों पर अपने प्रभाव को देखते हुए उन्हें अपनी फिटनेस बनाए रखनी चाहिए थी।
प्रेरणा
"सलमान 60 में ऐसे दिख सकते हैं तो आप क्यों नहीं?"
सलमान ने बताया कि फैंस अपने बच्चों को उनकी फिटनेस का उदाहरण देते हैं।
उन्होंने कहा, "मुझे उस समय फिटनेस ढीली नहीं छोड़नी चाहिए थी। शरीर की चुनौतियां जो भी हों, मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि कई लोग मुझसे प्रेरित होते हैं। जो लोग मेरे साथ बड़े हुए हैं, अब उनके बच्चे हैं। वे 60 की उम्र में मुझे देखकर अपने पिता से कहते हैं, अगर ये ऐसे दिख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं?"
ट्रोलिंग
ट्रोलिंग को सलमान ने बनाया अपनी ताकत
'बिग बॉस' में शर्ट उतारने के अपने फैसले पर सलमान ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने आलोचना को खुद में सुधार करने की प्रेरणा के रूप में लिया।
सलमान बोले, "उनकी ट्रोलिंग मेरे लिए कतई मायने नहीं रखती। मैं उस ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलूंगा। जो लोग मुझे सकारात्मकता देते हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जब वे मुझे अगली बार देखें तो मैं पिछली बार से बेहतर नजर आऊं।"