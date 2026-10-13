'कॉफी विद करण 9' में दिखेंगे सलमान खान

'कॉफी विद करण 9' में सलमान खान ने बताई अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश, जानिए क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह 05:38 pm Oct 13, 202605:38 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के 9वें सीजन में सलमान खान नजर आएंगे। हाल ही में, निर्माताओं ने प्रीमियर एपिसोड का प्राेमो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे फैंस उत्साहित हैं। शो के दौरान होस्ट करण ने सलमान की निजी जिंदगी को लेकर उनसे कई सवाल पूछे। इनमें से एक बहुत चर्चित सवाल "क्या वह कुंवारे हैं" भी था। इस बीच, सलमान भी करण के सामने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का खुलासा करते नजर आए।