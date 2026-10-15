सलमान खान का बयान- अकेलेपन में खुशी, लेकिन बनेंगे पिता

सलमान खान को खलता है अकेलापन? बोले- मैं इसी हाल में खुश, पर बच्चे जरूर होंगे

लेखन नेहा शर्मा 02:23 pm Oct 15, 202602:23 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' सीजन 9 के पहले एपिसोड में पहुंचे सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी निजी जिंदगी, शादी और पिता बनने की इच्छा पर खुलकर बात की। बिना जीवनसाथी के अकेलेपन के सवाल पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा कीं, वहीं बच्चों की योजना पर स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बच्चे तो जरूर होंगे। उन्होंने 13 साल पहले दिए अपने उस मशहूर बयान पर भी खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने खुद को 'वर्जिन' कहा था।