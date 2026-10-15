सलमान खान को खलता है अकेलापन? बोले- मैं इसी हाल में खुश, पर बच्चे जरूर होंगे
क्या है खबर?
'कॉफी विद करण' सीजन 9 के पहले एपिसोड में पहुंचे सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी निजी जिंदगी, शादी और पिता बनने की इच्छा पर खुलकर बात की। बिना जीवनसाथी के अकेलेपन के सवाल पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा कीं, वहीं बच्चों की योजना पर स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बच्चे तो जरूर होंगे। उन्होंने 13 साल पहले दिए अपने उस मशहूर बयान पर भी खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने खुद को 'वर्जिन' कहा था।
बयान
"बेडरूम की बात बेडरूम में ही रहनी चाहिए"
'कॉफी विद करण 9' में 13 साल पुराने 'वर्जिन' वाले बयान पर सलमान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो निजी जिंदगी पर बात न करने का एक तरीका था।
उन्होंने बताया कि किसी रिश्ते का भविष्य तय न होने पर सार्वजनिक चर्चा से बचना चाहिए। अपने पिता सलीम खान की सलाह को याद करते हुए सलमान बोले, "बेडरूम की बातें बेडरूम तक ही रहनी चाहिए, उन्हें पूरे देश के सामने लिविंग रूम की तरह नहीं लाना चाहिए।"
अकेलापन
अकेलेपन पर कही दिल की बात
जीवनसाथी की कमी और अकेलेपन के एहसास पर सलमान बोले, "आप सबसे ज्यादा अकेले तब होते हैं, जब कोई आपके साथ नहीं होना चाहता... मुझे किसी ने पार्टनर रखने से नहीं रोका। मैं इस हाल में खुश हूं।"
अपने बच्चे न होने की कमी पर सलमान ने कहा, "बिल्कुल, किसी न किसी मोड़ पर मेरे बच्चे जरूर होंगे। करण, जब तुमने सरोगेसी के जरिए बच्चे गोद लिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश था। हां, बच्चे भी जिंदगी में आएंगे।"
खुलासा
सलमान ने बताया क्यों कहा था खुद को वर्जिन
'कॉफी विद करण 9' में सलमान ने अपने चर्चित वर्जिन वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो बात अपनी निजी जिंदगी पर पर्दा रखने का एक तरीका थी।
सलमान के मुताबिक, जब तक रिश्ता तय न हो, तब तक अफेयर की बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने पिता सलीम खान की सलाह दोहराते हुए कहा कि बेडरूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। देश के सामने सिर्फ वही बोलना चाहिए, जो लिविंग रूम में बोला जा सके।