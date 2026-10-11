सलमान खान ने 'मॉन्स्टर' के लिए कसी कमर, अब शूट करेंगे धांसू एक्शन सीन

'मिड डे' को फिल्म 'मॉन्स्टर' के निर्देशन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "मीरा रोड स्थित एक स्टूडियो में फिल्माए जाने वाले सभी एक्शन सीन में आमने-सामने की भिड़ंत देखने को मिलेगी। इन दृश्यों में सलमान अपने दुश्मनों से बेहद करीब से लड़ते नजर आएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "सलमान 'बिग बॉस 20' और इस शूट, दोनों को एक साथ संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो नवंबर के आखिर तक फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे।"