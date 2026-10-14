'कॉफी विद करण' में सलमान खान का जलवा, इस मशहूर अभिनेत्री की एंट्री से बढ़ेगा ड्रामा
क्या है खबर?
'कॉफी विद करण' के 9वें और आखिरी सीजन का आगाज बेहद धमाकेदार होने वाला है, जहां शो का प्रीमियर एपिसोड ही दर्शकों के लिए जबरदस्त उत्साह लेकर आ रहा है। इस बार सोफे पर सलमान खान की मौजूदगी अकेले ही महफिल लूटने के लिए काफी थी, लेकिन निर्माताओं ने पहले एपिसोड में एक दिग्गज अभिनेत्री की सरप्राइज एंट्री कराकर बॉलीवुड फैंस की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है, जो शो के अंतिम पड़ाव की शुरुआत को यादगार बना देगा।
मौजूदगी
सलमान के एपिसोड में करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री
वैराइटी इंडिया के मुताबिक, 'कॉफी विद करण 9' का प्रीमियर एपिसोड मुख्य रूप से सलमान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जहां वो अकेले मेहमान थे। हालांकि, निर्माताओं ने करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री कराकर पहले ही एपिसोड में जबरदस्त मोड़ ला दिया है।
भले ही शो में करिश्मा की मौजूदगी का समय अभी साफ नहीं है, लेकिन करण और सलमान की बातचीत के बीच उनकी उपस्थिति ने इस खास एपिसोड को और भी मनोरंजक बना दिया है।
वापसी
सलमान-करिश्मा की सुपरहिट जोड़ी फिर साथ
एपिसोड में करिश्मा की मौजूदगी कितनी लंबी होगी, ये साफ नहीं है, लेकिन करण और सलमान की बातचीत में उनकी एंट्री प्रीमियर को खास बनाती है।
हिंदी सिनेमा में सलमान और करिश्मा का लंबा इतिहास रहा है। दोनों ने साल 1992 में 'जागृति' और 'निश्चय' से शुरुआत की थी। इसके बाद इस सुपरहिट जोड़ी ने 'अंदाज अपना अपना', 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में साथ काम किया।
खुलासा
प्रीमियर एपिसोड में अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात करेंगे सलमान
90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में सलमान और करिश्मा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही। अब वो एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं।
'कॉफी विद करण' का ये नया सीजन अक्टूबर से जियो-हॉटस्टार पर हर बुधवार स्ट्रीम होगा। करिश्मा की सरप्राइज एंट्री के साथ-साथ इस प्रीमियर में सलमान अपनी निजी जिंदगी पर भी बात करेंगे और पहली बार पिता बनने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर करेंगे।