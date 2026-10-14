'कॉफी विद करण' में सलमान खान का जलवा, इस मशहूर अभिनेत्री की एंट्री से बढ़ेगा ड्रामा

90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में सलमान और करिश्मा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही। अब वो एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं।

'कॉफी विद करण' का ये नया सीजन अक्टूबर से जियो-हॉटस्टार पर हर बुधवार स्ट्रीम होगा। करिश्मा की सरप्राइज एंट्री के साथ-साथ इस प्रीमियर में सलमान अपनी निजी जिंदगी पर भी बात करेंगे और पहली बार पिता बनने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर करेंगे।