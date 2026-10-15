सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर को देख फैंस ने की यह खास मांग

'कॉफी विद करण 9' में साथ आए सलमान खान-करिश्मा कपूर, छिड़ी दोनों की शादी की चर्चा

लेखन अंशिका शुक्ला 12:56 pm Oct 15, 202612:56 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 के पहले एपिसोड में अभिनेता सलमान खान नजर आए। इस एपिसोड में फैंस के मनोरंजन के लिए कई मजेदार पल देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शो के 'रैपिड-फायर राउंड' की रही। इस बार करण की जगह अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने सवाल पूछने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों सितारों को एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हो गए और एक खास गुजारिश करने लगे।