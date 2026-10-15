सलमान खान ने शादी के बारे में की बात

सलमान खान ने क्यों छुपाए अपने अफेयर? शादी को लेकर कही यह बात

लेखन अंशिका शुक्ला 10:52 am Oct 15, 202610:52 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण 9' में करण जौहर ने आमिर खान और सलमान खान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार आमिर ने कहा था कि वह सलमान की शादी कराने के लिए उनके हाथ-पैर बांध देंगे। इस पर सलमान ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि वह आमिर के हाथ-पैर बांध देंगे, ताकि वह दोबारा शादी न कर सकें। गौरतलब है कि आमिर ने हाल ही में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है।