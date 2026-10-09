सैफ की बहन सबा पटौदी का खुलासा- सड़क पर गिरी, तब पता चला ब्रेन ट्यूमर है

MRI के करीब 6 महीने बाद सबा की ब्रेन सर्जरी हुई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने इस ग्रोथ को 'पायलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा' के रूप में चिन्हित किया, जो धीमी गति से बढ़ने वाला ट्यूमर था।

बिना किसी शुरुआती लक्षण के 27 साल की उम्र में इतनी गंभीर बीमारी का पता चलना सबा के लिए बड़ा झटका था।

सबा ने स्वीकार किया कि ब्रेन सर्जरी की बात सुनकर वो पूरी तरह टूट गई थीं और उनकी जिंदगी रातों-रात बिल्कुल बदल गई थी।