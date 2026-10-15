सैफ अली खान का बड़ा संपत्ति सौदा

सैफ अली खान ने किराए पर दीं अपनी आलीशान संपत्तियां, 5 साल के लिए हुआ सौदा

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Oct 15, 202603:52 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'नवाब' सैफ अली खान ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा सौदा किया है। उन्होंने मुंबई के अंधेरी कुर्ला रोड पर स्थित अपनी 2 व्यावसायिक यूनिट (संपत्तियों) को किराए पर उठा दिया है। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, दोनों संपत्तियां 5,692 वर्ग फुट के आरईआरए कारपेट एरिया में फैली थीं, जिन्हें 22.76 लाख रुपये के मासिक किराए पर लीज पर दिया गया है। यह सौदा दुर्वा फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया।