'रामायण' के प्रोमो से साई पल्लवी का दमदार अवतार वायरल

'रामायण' के नए प्रोमो में छाया 'माता सीता' बनीं साई पल्लवी का योद्धा अवतार, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 05:10 pm Oct 17, 202605:10 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अभिनीत इस के निर्माता इसके प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें रणबीर, निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी फिल्म पर बात करते दिखे। इस वीडियो में फिल्म की कुछ झलकियां भी दिखाई गईं, जिसमें साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस ने सभी का ध्यान खींच लिया है।