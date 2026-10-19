रितेश देशमुख ने तेलुगु सिनेमा में किया पर्दापण

रितेश देशमुख ने किया तेलुगु सिनेमा का रुख, पहली फिल्म 'RAPO23' का किया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:21 pm Oct 19, 202612:21 pm

क्या है खबर?

रितेश देशमुख पहले ही बाॅलीवुड और मराठी सिनेमा में अपने नाम का परचम लहरा चुके हैं। अब अभिनेता वो करने जा रहे हैं, जो आजकल ज्यादातर कलाकारों को करते हुए देखा जा सकता है। दरअसल, रितेश भी तेलुगु सिनेमा में अपना पदार्पण कर रहे हैं। वह बतौर मुख्य अभिनेता राम पोथिनेनी की आगामी फिल्म 'RAPO23' में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रितेश ने पोथिनेनी के साथ इस परियोजना के निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है।