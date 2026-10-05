'हनुमान अंश' ने मचाया धमाल तो ऋचा चड्ढा ने कही ये बात

'हनुमान अंश' की सफलता पर ऋचा चड्ढा क्या बोलीं?

लेखन अंशिका शुक्ला 03:51 pm Oct 05, 202603:51 pm

क्या है खबर?

ऋचा चड्ढा हमेशा से ऐसी फिल्मों के समर्थन में रही हैं, जिनकी पहचान बड़े बजट या भारी-भरकम प्रचार के बजाय मजबूत कहानी और बेहतर कंटेंट से होती है। वो अभिनेत्री के तौर पर वह आम लोगों से जुड़ी कहानियों का हिस्सा रही हैं। अब अपने प्रोडक्शन हाउस 'पुशिंग बटन्स स्टूडियोज' के जरिए भी वह सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दे रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्या 2026 कंटेंट आधारित फिल्मों के लिए अहम साबित होगा?