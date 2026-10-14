कैसे हुई थी मनोज तिवारी की दूसरी शादी

मनोज तिवारी की दूसरी शादी के पीछे बेटी रीति का था हाथ? सुनाया दिलचस्प किस्सा

लेखन अंशिका शुक्ला 11:53 am Oct 14, 202611:53 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' से बाहर हो चुकीं रीति तिवारी ने अपने पिता मनोज तिवारी की दूसरी शादी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पिता को निजी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रीति के मुताबिक, जब वह करीब 16-17 साल की थीं, तभी उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पिता की जिंदगी में कोई खास आ चुका है। उन्होंने बताया कि आखिरकार उन्होंने ही पिता की शादी को लेकर बातचीत शुरू की थी।