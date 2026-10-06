रीति के 'बिग बॉस' से बाहर होने पर क्या बोले मनोज तिवारी? बेटी ने किया खुलासा

रीति ने आगे कहा, "यहां कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने कामों से इसे साबित करके दिखाऊंगी।"

रीति से जब आगे पूछा गया कि उनके माता-पिता ने उनके बाहर होने पर कैसी प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने कहा, "घर लौटने के बाद मुझे पापा से बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि वे अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन हां, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा, 'बेटा, बात चाहे जो भी हो, मुझे तुम पर गर्व है।'"