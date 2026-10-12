रवि दुबे के लिए 'रामायण' सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि करियर का सबसे बड़ा अवसर है

'रामायण' में लक्ष्मण बनना रवि दुबे के लिए क्यों है खास? खुद बताई वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 04:11 pm Oct 12, 202604:11 pm

क्या है खबर?

'12/14 करोल बाग' और 'जमाई राजा' जैसे टीवी शोज से पहचान बनाने वाले अभिनेता रवि दुबे जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म में वह लक्ष्मण की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी भी अहम किरदारों में हैं। वैरायटी इंडिया से बातचीत में रवि ने कहा कि ट्रेलर में उनके किरदार को मिली प्रतिक्रिया के लिए वह दर्शकों के शुक्रगुजार हैं।