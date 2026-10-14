रणवीर शौरी को क्यों मिली जान से मारने की धमकी? मुंबई पुलिस ने संभाला मोर्चा

युवाओं के इस आंदोलन का विरोध चुनाव आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर है, जिसमें लाखों मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप है।

हालांकि, चुनाव आयोग और भाजपा ने गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को CJP संस्थापक अभिजीत दिपके और साथी नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

सुरक्षा व्यवस्था सख्त करते हुए प्रशासन ने कई अन्य प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया।