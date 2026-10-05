बहन के तोहफे में छिपा था रणवीर के स्टार बनने का राज

बहन ने सालों पहले रणवीर सिंह को मान लिया था सुपरस्टार, दिया था ये खास तोहफा

लेखन अंशिका शुक्ला 04:57 pm Oct 05, 202604:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने 'रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल' में अपनी बहन से जुड़ा दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि बहन ने उन्हें जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया था, जो बाद में सच साबित हुआ। वह रणवीर को पहले से ही बॉलीवुड स्टार के रूप में देखती थीं। सकारात्मक सोच से प्रभावित उनकी बहन ने उन्हें सफल अभिनेता के रूप में देखने की कल्पना की थी। बाद में उनका यह सपना सच साबित हुआ।