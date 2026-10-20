रणबीर कपूर ने की यश की तारीफ, बोले- 'KGF देखी और उनका बड़ा फैन बन गया'

रणबीर ने आगे कहा, "यश को पता है कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। मैं सच में हैरान था, क्योंकि 'रामायण' की शूटिंग के दौरान भी वह अपने होम प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे। जिस जुनून के साथ वह काम करते हैं, वैसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। यश, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद।"