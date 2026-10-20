'रामायण' में भगवान राम बनकर रणबीर कपूर ने अच्छा महसूस किया

'रामायण' में राम बनना रणबीर कपूर के लिए क्यों रहा खास? अभिनेता ने खुद किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 10:33 am Oct 20, 202610:33 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर ने अपनी आगामी फिल्म 'रामायण भाग 1' में भगवान राम का किरदार निभाने को अपने करियर का सबसे भावनात्मक अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि इस भूमिका ने उन्हें उन मूल्यों की याद दिलाई, जिन्हें आज की दुनिया में फिर से अपनाने की जरूरत है। रणबीर को उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद दर्शक सिनेमाघरों से एक गहरा भावनात्मक अनुभव लेकर लौटेंगे, जो आम फिल्मों से अलग होगा।