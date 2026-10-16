'रामायण' का नया ट्रेलर रिलीज, 'रावण' यश का घमंड तोड़ने आ गए 'राम' बने रणबीर कपूर

'रामायण' का नया ट्रेलर रिलीज, 'रावण' यश का घमंड तोड़ने आ गए 'राम' बने रणबीर कपूर
क्या है खबर?
'रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड' के नए ट्रेलर ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया है। बड़े पैमाने पर तैयार किए गए शानदार विजुअल इफेक्ट्स, जटायु का एक्शन सीक्वेंस और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा की झलक ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर दर्शक इस भव्य सिनेमाई अनुभव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस ट्रेलर ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है।
ट्रेलर
जटायु-रावण का युद्ध और परशुराम-राम का संवाद देख रोंगटे खड़े
15 अक्टूबर, 2026 को रिलीज हुए 'रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड' के नए ट्रेलर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस महागाथा में जटायु-रावण का खौफनाक युद्ध, भगवान शिव की अलौकिक झलक और परशुराम-राम का दिव्य संवाद देखकर प्रशंसकों के रोंगटे खड़े हो गए हैं।
रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण) और सनी देओल (हनुमान) के इस महामुकाबले ने सोशल मीडिया पर सुनामी ला दी है।
सर्वनाश
खौफनाक 'रावण' का अहंकार तोड़ने आए 'राम'
ट्रेलर में रावण को एक बेहद शक्तिशाली सम्राट दिखाया गया है, जिसके खौफ से देवता भी थर-थर कांपते हैं।
यश का किरदार अत्यंत उग्र है, जो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है।
उधर रणबीर का 'भगवान राम' का रूप शांति, अपार धैर्य और धर्म का प्रतीक बनकर सामने आता है। ट्रेलर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे राम का आगमन कहानी को मोड़ता है और वो रावण के घमंड का अंत करने के लिए कदम बढ़ाते हैं।