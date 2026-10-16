'रामायण' का नया ट्रेलर रिलीज, 'रावण' यश का घमंड तोड़ने आ गए 'राम' बने रणबीर कपूर

लेखन नेहा शर्मा 09:52 am Oct 16, 202609:52 am

क्या है खबर?

'रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड' के नए ट्रेलर ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया है। बड़े पैमाने पर तैयार किए गए शानदार विजुअल इफेक्ट्स, जटायु का एक्शन सीक्वेंस और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा की झलक ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर दर्शक इस भव्य सिनेमाई अनुभव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस ट्रेलर ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है।