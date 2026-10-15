'रामायण' को अमेरिका के सेंसर बोर्ड से मिली PG-13 रेटिंग, जानें क्या है इसका मतलब

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने 'रामायण' को PG-13 रेटिंग दी है।

यह भारत में U/A के बिल्कुल समान है, जिसका मतलब हुआ कि पौराणिक गाथा को सभी उम्र के दर्शक देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म माता-पिता या बड़ों की देखरेख में देखनी चाहिए।

मोशन पिक्चर की वेबसाइट में जिक्र है कि 'रामायण' को 'हिंसा और एक्शन के तीव्र दृश्यों और कुछ रक्तरंजित दृश्यों' के कारण यह रेटिंग मिली।