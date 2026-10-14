'रामायण' पर डिज्नी ने क्यों नहीं लगाया था पैसा?

'रामायण' को डिज्नी से क्यों नहीं मिला था एक भी रुपया? ललित मोदी ने किया खुलासा

लेखन नेहा शर्मा 05:22 pm Oct 14, 202605:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय टेलीविजन पर 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे पौराणिक धारावाहिकों ने जो इतिहास रचा, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। रामानंद सागर की 'रामायण' को दर्शकों का अटूट प्यार मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इसे ठुकरा दिया गया था? IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने खुलासा किया है कि डिज्नी ने 'रामायण' को फंड देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि एक अहम मीटिंग में रामानंद सागर हाफ पैंट (शॉर्ट्स) पहनकर पहुंच गए थे।