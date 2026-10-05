रकुल प्रीत सिंह ने इनकम टैक्स रेड की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

रकुल ने लिखा, 'यह देखना दुखद है कि खुद को ऑनलाइन रिपोर्टर कहने वालों और कुछ मुख्यधारा के मीडिया पत्रकारों के बीच बिना तथ्यों की पुष्टि किए खबरों को सनसनीखेज बनाने का चलन बढ़ रहा है। आइए, इस मामले को एक बार और हमेशा के लिए साफ कर दें। यह तलाशी मेरे बारे में नहीं थी। मैं बताना चाहती हूं कि मैं आर्म्ड फोर्सेज (सशस्त्र बलों) की पृष्ठभूमि से हूं और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था।'