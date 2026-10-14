रजनीकांत की 'जेलर 2' का रिलीज से पहले बजा डंका, एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़

'सैकनिल्क' के मुताबिक, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने दुनियाभर में एडवांस बुकिंग के जरिए 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

इन आंकड़ों से फिल्म की ओपनिंग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। 'सैकनिल्क' के अनुमान के अनुसार, फिल्म रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है।

घरेलू एडवांस बुकिंग में तमिलनाडु सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक और केरलम का स्थान इसके बाद है।