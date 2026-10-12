कैटरीना कैफ ही नहीं राधिका मदान भी झेल चुकी हैं बॉडी-शेमिंग का दर्द, खुद किया खुलासा

राधिका ने बताया, "मैंने 'पटाखा' फिल्म के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया था और 'शिद्दत' व 'अंग्रेजी मीडियम' की शूटिंग के दौरान मैं वह वजन घटा रही थी। उस समय मुझसे कहा गया था कि मैं 'बहुत मोटी' हूं और 'ये हीरोइन कैसे बनेगी'। मैं लगातार वजन घटाती रही थी और लगातार शूटिंग करती रही थी, जिससे मैं बिल्कुल हड्डी के ढांचे जैसी हो गई थी। इसका मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था।"