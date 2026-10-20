फिल्म 'महाकाली' का दमदार पोस्टर आया

दशहरे पर 'महाकाली' का दमदार पोस्टर जारी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 05:18 pm Oct 20, 202605:18 pm

क्या है खबर?

प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (PVCU) की फिल्म 'महाकाली' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। 2024 में आई तेजा सज्जा अभिनीत 'हनु-मैन' की सफलता के बाद, यह भारत की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म है, जिसमें अक्षय खन्ना, भूमि शेट्टी, श्रिया रेड्‌डी और रोहित सराफ जैसे कलाकार मौजूद हैं। दशहरा, 2026 के शुभ अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में श्रिया का देवी महाकाली अवतार दिखाई दिया, जिसे देखकर फैंस उत्साहित हो गए हैं।