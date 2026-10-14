'भागम भाग 2' से प्रियदर्शन ने क्यों बनाई दूरी? 'हेरा फेरी 3' पर भी दिया बयान

प्रियदर्शन कहते हैं, "'भागम भाग 2' के समय भी अक्षय ने मुझसे पूछा था, 'क्या आप इसे निर्देशित करने में दिलचस्पी रखते हैं?' मैंने कहा नहीं। सवाल यह है कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं और लोग उसे पसंद करते हैं, तो आप उसका भाग 2 बनाकर उस तारीफ को क्यों खराब करना चाहेंगे? इसीलिए मैं सीक्वल निर्देशित करने से मना कर देता हूं। दूसरे लोग मेरी फिल्मों के सीक्वल बनाएं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है।"