पृथ्वी शॉ-आकृति सगाई तोड़ने के कुछ हफ्तों बाद फिर आए साथ, खुद बताई पीछे की वजह

आकृति ने लिखा, 'जब मैंने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया, तब मैंने अपने करीबी लोगों की राय को खुद पर हावी होने दिया। उस समय मुझे ऐसा लगा कि वे हमारे रिश्ते को हमसे बेहतर समझते हैं। इस वजह से मैंने अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते को उसी नजरिये से देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे गलत सलाह दी गई और मैंने वह ईमानदार बातचीत किए बिना फैसला कर लिया, जिसकी हम दोनों को जरूरत थी।'