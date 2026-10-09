अमेजन प्राइम वीडियो ला रहा नया क्राइम ड्रामा

'चार यार' सीरीज की रिलीज तारीख का ऐलान, दोस्ती और अंडरवर्ल्ड की दिखेगी कहानी

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Oct 09, 202601:13 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी नई वेब सीरीज 'चार यार' का ऐलान किया है। यह एक क्राइम ड्रामा है, जिसकी कहानी मुंबई के 4 जिगरी दोस्तों और अंडरवर्ल्ड के दलदल पर आधारित होगी। विनय वायकुल इसके निर्देशक हैं, जिन्हें सीरीज 'ग्यारह ग्यारह' (2024) के लिए जाना जाता है। सीरीज में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयारक मेहता मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। साई तम्हंकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल सहायक कलाकार होंगे।