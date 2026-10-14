प्रकाश राज ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा

उन्होंने कहा, "आपने जंतर-मंतर हटा दिया और हमें रामलीला मैदान दे रहे हैं- जो पूरे साल में सिर्फ 2 दिन खाली रहता है। और इसके लिए हमें 50,000 रुपये और साथ ही 50,000 रुपये जमा करने होंगे। इस देश में सवाल पूछने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। इसे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, या किसी रेगिस्तान, या हिमालय की चोटी पर क्यों नहीं ले जाते? बोलो ना वहां जाकर विरोध करो।"

उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।