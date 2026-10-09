नाना पाटेकर को पूर्व पाक क्रिकेटर ने भावुक श्रद्धांजलि दी

नाना पाटेकर की दोस्ती को याद कर भावुक हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली, साझा किया वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Oct 09, 202611:48 am

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के निधन पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो के जरिए दिग्गज अभिनेता की दरियादिली को याद किया और बताया कि कैसे उनके मुश्किल वक्त में नाना उनके साथ खड़े थे। क्रिकेटर ने वीडियो में 1994 में नाना के साथ शुरू हुई अपनी दोस्ती पर बात की। उन्होंने बताया कि अभिनेता अद्भुत इंसान थे। फिल्मों में उनका अभिनय बिल्कुल वैसा ही था, जैसा वे असल जिंदगी में थे।