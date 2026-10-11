नुसरत भरूचा का बाली हादसे के बाद पहला पोस्ट- पिक्चर अभी बाकी है दोस्त

नुसरत ने 10 अक्टूबर की रात एक इंस्टा स्टोरी शेयर की। इस महीने की शुरुआत में हुए हादसे में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बाद ये उनका पहला अपडेट था।

आगे के इलाज के लिए मुंबई वापस लाई गईं अभिनेत्री नुसरत ने शनिवार को अपने अस्पताल के कमरे की एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें खिड़की के पास एक खाली व्हीलचेयर, आर्मचेयर और छोटा टेबल नजर आ रहा है, जिसके साथ ढलते सूरज का शांत नजारा दिख रहा है।