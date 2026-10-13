नीति टेलर ने क्यों बनाई फिल्मों से दूरी

नीति टेलर ने क्यों बनाई फिल्मों से दूरी? सालों बाद साझा किया कास्टिंग काउच का अनुभव

लेखन अंशिका शुक्ला 05:01 pm Oct 13, 202605:01 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री नीति टेलर ने अपने करियर में सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया और ये सभी तेलुगु भाषा की फिल्में थीं। लगातार 3 टॉलीवुड फिल्मों में नजर आने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हाल ही में हॉटरफ्लाई से बातचीत के दौरान नीति ने इसकी वजह बताई। उन्होंने खुलासा किया कि एक निर्देशक के साथ कास्टिंग काउच का अनुभव इतना परेशान करने वाला था कि उनका फिल्मों में काम करने का मन ही उठ गया।