नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'कबूतर' का ऐलान, दिल्ली की तंग गलियों में सुलझाएंगे जुर्म की गुत्थी

वैराइटी इंडिया के मुताबिक, पुरानी दिल्ली की जर्जर इमारतों के बीच रची गई 'कबूतर' की कहानी महबूब नाम के एक गली-मोहल्ले के जासूस महबूब के इर्द-गिर्द घूमती है।

महबूब नए क्लाइंट्स की तलाश में जिन्न के नाम लिखी चिट्ठियों को चोरी-छिपे पढ़ता है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक जापानी पर्यटक आती है, जो अपने दर्दनाक अतीत के बोझ तले दबी है और रूबी नाम का एक बच्चा आता है, जो अपने लापता माता-पिता की तलाश कर रहा है।