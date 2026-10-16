तनुश्री दत्ता के आरोपों पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार का जवाब- भगवान उनका भला करे
क्या है खबर?
अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के हालिया बयानों और नए आरोपों पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। मल्हार ने स्पष्ट किया कि उनके पिता से जुड़ा कानूनी मामला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और सच हमेशा सबके सामने रहेगा। तनुश्री का सीधा नाम लिए बिना उन्होंने संयम से जवाब देते हुए कहा, "जो सच है वही रहेगा, भगवान उनका भला करे।" सोशल मीडिया पर मल्हार का ये बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
बयान
न्यायपालिका दे चुकी है क्लीन चिट- मल्हार
तनुश्री के हालिया आरोपों पर नाना के बेटे मल्हार पाटेकर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, "बिना किसी का नाम लिए मैं बस इतना कहूंगा कि जिस केस को बेवजह तूल दिया जा रहा है, वो पहले ही खत्म हो चुका है। न्यायपालिका से सब साफ हो चुका है, फिर भी लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो सच है वही रहेगा। भगवान उनका भला करे, मुझे बस यही कहना है।"
विवादित बयानबाजी
नाना के निधन के बाद तनुश्री ने दागे थे सवाल
बता दें कि नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को गोवा में 75 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया था।
उनके निधन के बाद तनुश्री ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कई विवादित बयान दिए।
बता दें कि तनुश्री ने पहले नाना पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, मुंबई पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया था और अदालत से भी कानूनी विवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है।