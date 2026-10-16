तनुश्री दत्ता पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार का पलटवार

तनुश्री दत्ता के आरोपों पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार का जवाब- भगवान उनका भला करे

लेखन नेहा शर्मा 05:50 pm Oct 16, 202605:50 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के हालिया बयानों और नए आरोपों पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। मल्हार ने स्पष्ट किया कि उनके पिता से जुड़ा कानूनी मामला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और सच हमेशा सबके सामने रहेगा। तनुश्री का सीधा नाम लिए बिना उन्होंने संयम से जवाब देते हुए कहा, "जो सच है वही रहेगा, भगवान उनका भला करे।" सोशल मीडिया पर मल्हार का ये बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है।