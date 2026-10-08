नाना पाटेकर का रंगमंच से पद्मश्री तक का सफर

नाना पाटेकर का बेमिसाल सफर: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक और राष्ट्रीय पुरस्कारों से पद्मश्री तक

लेखन नेहा शर्मा 09:54 am Oct 08, 202609:54 am

क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिसने अपने अभिनय से पर्दे पर किरदारों को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा कर दिया। नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उनके निधन के साथ ही भारतीय सिनेमा के ऐसे दौर का अंत हो गया, जिसमें अभिनय की चमक से ज्यादा किरदार की सच्चाई मायने रखती थी। नाना ने संघर्ष के दिनों से लेकर पद्मश्री तक का सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं।