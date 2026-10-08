नाना पाटेकर की आखिरी इच्छा क्या थी?

नाना पाटेकर की अंतिम इच्छा- मुझे सूखी लकड़ी से जलाना, न रोना और ना फूल चढ़ाना

लेखन नेहा शर्मा 02:11 pm Oct 08, 202602:11 pm

क्या है खबर?

बेबाक अंदाज में जिंदगी जीने वाले नाना पाटेकर जाते-जाते भी दुनिया को एक गहरा जीवन दर्शन दे गए। उन्होंने अपनी मौत को लेकर भी खरी बात कही थी। नाना की आखिरी इच्छा थी कि उनके जाने पर कोई न रोए, ना उनकी तस्वीर पर फूल-मालाएं चढ़ाई जाएं। वो कहते थे कि उन्हें सूखी लकड़ी से जलाना, ताकि जब वो जाएं तो किसी का दिल भारी न हो। उनका ये बेफिक्र और सच्चा अंदाज हर किसी को भावुक कर रहा है।